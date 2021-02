“Na het weekend geleidelijk minder koud, maar in de nachten blijft het vriezen”

nieuws

De komende dagen is het nog volop winterweer. Na het weekend wordt het minder koud maar blijft het in de nachten vriezen. Dat is de voorspelling van OOG-weerman Johan Kamphuis.

“Donderdag is het rustig weer en blijft het droog”, vertelt Kamphuis. “Er zijn flinke perioden met zon afgewisseld door een paar wolken. De maximumtemperatuur in de middag komt op -1 graad te liggen. In de nacht naar vrijdag is het helder en gaat het streng vriezen, -10 tot -13 graden.”

“Vrijdag is het zonnig bij een maximumtemperatuur van -3 graden. In de nacht naar zaterdag strenge vorst waarbij het kwik daalt naar -12 tot -15 graden. Ook in het weekend blijft het flink vriezen en wordt het bij zonnig weer overdag 0 tot -3 graden. De eerste dagen na het weekend wordt het geleidelijk minder koud maar blijft het zeker in de nachten vriezen.”