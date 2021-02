Myron Hamming is de nieuwe stadsdichter van de gemeente Groningen.

Hij volgt Renée Luth op die de afgelopen twee jaar stadsdichter was. Afgelopen Vrijdagavond was de bekendmaking van nieuwe stadsdichter in de Puddingfabriek.

Myron Hamming wil zich met name ook op jongeren richten om poëzie populairder te maken onder deze doelgroep.