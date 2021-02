Motie gratis extra studiejaar heeft Kamermeerderheid; organisaties en bonden willen meer

nieuws

Een motie, die studenten de mogelijkheid moet gaan bieden om een jaar langer te studeren als ze achterstanden hebben opgelopen door de coronacrisis, op steun kan rekenen van een meerderheid van de fracties in de Tweede Kamer.

Door de regeling zouden studenten in het mbo, hbo en op universiteiten met een aantoonbare achterstand door de coronapandemie, een jaar lang geen collegegeld hoeven te betalen. De rijksoverheid moet deze kosten volledig gaan compenseren aan de betrokken onderwijsinstellingen.

Studentenorganisaties zijn blij met de steun van de Tweede Kamer voor het voorstel, maar willen graag dat het Kabinet verder gaat dan dit. “Door de coronacrisis lopen studenten inkomen mis, studievertraging op en missen ze een belangrijk deel van hun studietijd”, vertelt LSVb-voorzitter Lyle Muns. “Met deze steun doe je wat voor studenten met studievertraging, maar vallen de meeste studenten buiten de boot.”

Ook het Interstedelijk Studentenoverleg wil ruimere compensatiemaatregelen. “Studievertraging is niet het enige probleem waar studenten mee kampen” , aldus ISO-voorzitter Dahran Çoban. “De mogelijkheid om bij studievertraging niet zelf voor het collegegeld te hoeven betalen is dan ook een goede erkenning, maar niet voldoende. Wij denken dat iedere student een steuntje in hun rug nodig heeft.”