Moerasgassen en kwelwater maken ijs in De Onlanden onbetrouwbaar

nieuws

Foto: Thijs Huisman - 112groningen.nl

Moerasgassen en kwelwater zorgen ervoor dat het ijs in natuurgebied De Onlanden onbetrouwbaar is. Dat zegt boswachter Bart Zwiers van Natuurmonumenten.

Dinsdagmiddag ging het mis in het natuurgebied toen een schaatser door het ijs zakte. Hulpdiensten rukten uit om de persoon uit het water te halen. Daarvoor werd er gebruik gemaakt van een een opblaasbare brancard. De persoon werd uiteindelijk met onderkoelingsverschijnselen overgebracht naar het ziekenhuis.

Moerasijs en kwelijs

“We noemen zoiets moerasijs of kwelijs”, vertelt Zwiers. “Moerasijs ontstaat door moerasgassen. Deze kunnen spontaan vrijkomen. Meestal gaat het om kleine hoeveelheden. Als het zich onder natuurijs ophoopt, ontstaat er een witte vlek onder het ijs. Als er heel veel gas opborrelt dan blijft het water op de plek open liggen. Kwelijs wordt veroorzaakt door kwelwater. Dit komt omhoog bij hoge waterstanden. Omdat het water warmer is heeft dit ook zijn effect op het ijs.”

Volgens Zwiers is het gevaarlijk. “Het is vooral verraderlijk. Vandaag kan er ijs liggen, maar morgen kan het ijs ineens instabiel zijn of zelfs volledig verdwenen zijn. Dus de mensen die in De Onlanden het ijs op willen roep ik met klem op om voorzichtig te zijn.”