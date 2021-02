Mist zorgt voor kleine wereld (foto’s)

nieuws

Foto: Mike Weening - Weening Fotografie

Groningen heeft zondagochtend te maken met dichte mist. Ondanks dat het voor gevaarlijke rijomstandigheden kan zorgen, levert het ook mooie foto’s op.

Het KNMI gaf zaterdagavond al een ‘code geel’ voor de provincie Groningen. Fotograaf Mike Weening vertelt dat het in de avonduren rond 23.30 uur al flink mistig werd. “Zondagochtend was de situatie niet veel beter. Op sommige plekken was het zicht echt beperkt. Eén van de foto’s heb ik gemaakt vanaf een flatgebouw, en dan heb je echt het gevoel alsof er een deken over de stad ligt. Ik vind het altijd een heel mooi gezicht.”

De verwachting is dat de mist aan het einde van de ochtend of het begin van de middag gaat verdwijnen. Maar volgens OOG-weerman Johan Kamphuis blijft het de hele dag een grijze en kille dag. “De mist zal overgaan in laaghangende bewolking en ik verwacht niet dat de zon daar door heen zal breken. Vanavond en komende nacht is er overigens opnieuw kans op mist.”