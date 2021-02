Minister: ‘Huurders bevingsgebied kunnen niet altijd terug naar dezelfde straat of wijk’

nieuws

Een versterkingsoperatie tot aardbevingsbestendige woningen in Ten Boer. Foto: Sebastiaan Scheffer

“Het is niet altijd mogelijk exact terug te bouwen wat er stond.” Dat is de reactie die minister Ollongren van Binnenlandse Zaken donderdag heeft gegeven op de zorgen van sociale huurders in Ten Post, Ten Boer en Woltersum. Deze bewoners vrezen dat ze niet kunnen terugkeren naar hun oude straat, wijk of dorp, nadat hun huizen zijn gesloopt en herbouwd.

“Er wordt gebouwd voor de huurders die momenteel een woning huren, maar er wordt tegelijk gekeken naar een toekomstbestendig woningaanbod”, zo maakt de minister op uit gesprekken met de woningcorporaties in het aardbevingsgebied. “Indien er sprake is van een rij woningen die wordt gesloopt, dan wordt de bewoners verzocht om

gezamenlijk te kiezen welk model woning na sloop wordt nieuwgebouwd. Een rijtje woningen bestaat in principe uit hetzelfde model woningen. Hierdoor kan helaas niet worden gegarandeerd dat op individueel niveau aan alle wensen van de bewoners wordt tegemoetgekomen.”

‘Altijd terug naar hetzelfde dorp; niet altijd in zelfde straat of wijk’

Wel kunnen huurders altijd blijven wonen in hetzelfde dorp, aldus Ollongren. “Als het mogelijk is, faciliteert de corporatie dat de huurder in dezelfde straat of wijk terugkeert. In sommige gevallen is dat minder goed of niet mogelijk, bijvoorbeeld vanwege herstructurering van een straat of wijk. Een gewenste herstructurering van straat of wijk door de betreffende gemeente kan voor gewijzigde plannen zorgen.”

Eind januari liet wethouder Roeland van der Schaaf nog weten dat bewoners gewoon terug kunnen keren naar een vergelijkbare woning in dezelfde straat. Volgens de wethouder is het altijd het uitgangspunt is geweest dat ze een woning krijgen in de straat waar ze nu ook wonen. Wel zijn er een aantal huurders die er zelf voor gekozen hebben om te verhuizen naar een andere straat in Ten Post. Ook keren bewoners van vijf woningen aan de Tuwingastraat niet terug, omdat er in deze straat geen nieuwe woningen gebouwd gaan worden.

Zorgen bij huurders

Bewoners van sociale huurwoningen in Ten Post, Ten Boer en Woltersum maken zich al enige zorgen over de sloop en de nieuwbouw van hun woningen in verband met de versterkingsoperatie. De bewoners stellen dat woningcorporatie Wierden en Borgen heeft aangegeven dat bewoners van eengezinswoning niet altijd terug kunnen keren op dezelfde plek of in dezelfde straat. Hun gezinswoningen zouden vervangen worden door seniorenwoningen. Inwoners van Woltersum hebben aangegeven dat veel mensen behoefte hebben aan een wisselwoning in het eigen dorp, maar vrezen dat 90 extra wisselwoningen die gepland zijn in Ten Post voor hen bedoeld zijn.

De reactie van de minister volgt op vragen van SP-Kamerlid Sandra Beckerman, die ze op 13 januari indiende bij de bewindsvrouw.