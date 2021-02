Minder ‘routinematig vinken’ levert 24 minuten op voor patiënten

nieuws

Een proef waarbij werknemers van het UMCG minder verplichte kwaliteitsregistraties hoefden door te voeren, heeft 24 minuten per dag aan extra tijd voor patiënten opgeleverd. Dat blijkt uit onderzoeksresultaten van een tweejarig experiment.

Medewerkers van het UMCG, Rijnstate en het Radboud UMC hielden zich tijdens de proef aan een ‘kernset van zinvolle kwaliteitsindicatore’ die van toegevoegde waarde zijn voor patiënten en daadwerkelijk gebruikt worden voor kwaliteitsverbeteringen. Overige registraties, bijvoorbeeld het registreren van pijnscores terwijl er geen sprake is van pijn, of het opnemen van doorligwonden bij iemand die voor een dagbehandeling komt, werden losgelaten.

De afdeling Hematologie van het UMCG deed mee aan het experiment. Medewerkers hebben door het terugbrengen van het ‘routinematig vinken meer tijd voor het verbeteren van de zorg en klinisch redeneren. Ook is de patiënt meer betrokken bij de zorg, onder meer door gebruik van patiënt-gerapporteerde uitkomsten bij samen beslissen. Gedurende het experiment is de kwaliteit van zorg gelijk gebleven of op sommige gebieden zelfs verbeterd, zo stellen de onderzoekers.

De afdeling Hematologie van het UMCG continueert daarom de ingeslagen weg. Het experiment krijgt in 2021 een vervolg door uitbreiding naar de IC’s van acht ziekenhuizen in Oost-Nederland.