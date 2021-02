Miljoenen kilo’s wegen- en strooizout geveild

nieuws

Foto via gemeente Groningen

Een Gronings online veilingbedrijf veilt deze week miljoenen kilogram wegen- en strooizout in bulk, big bags en zakken van 25 kilogram.

Op de website onlineveilingmeester.nl staan in totaal 25 kavels, waarvan 13 kavels bulk, negen kavels met zakken van 25 kilogram en drie kavels met big bags. De veiling vindt plaats in opdracht van belanghebbenden. Bieden op een of meerdere kavels kan door middel van het aanmaken van een account op het veilingplatform. Vervolgens kun je online een bod uitbrengen. Bieden kan tot donderdag 11 februari 20:00 uur.

Het veilingplatform heeft haar roots in Noord-Nederland en veilt ook regelmatig in opdracht van overheden, banken en curatoren, ondernemers en particulieren met verzamelingen. Onlineveilingmeester.nl is vorig jaar gestart met het online veilen van overtollige Rijksgoederen en in beslag genomen goederen in opdracht van Domeinen Roerende Zaken.