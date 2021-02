“Mijn mond viel open van verbazing, dat mijn filmpje zo massaal gedeeld wordt”

nieuws

Ze kan het nog amper beseffen: kunstenares Maria Koijck uit Stad. Een video die ze maakte staat de afgelopen dagen volop in de belangstelling en wordt wereldwijd gedeeld.

“Je begint aan een project en de grootste vraag die je jezelf dan stelt is of het wel bij de mensen aan gaat slaan en of de boodschap wel over komt”, vertelt Koijck. “En ik had nooit verwacht dat het allemaal zo’n grote vlucht zou gaan nemen.” Koijck kreeg nog niet zo heel lang geleden slecht nieuws te horen. Er was borstkanker geconstateerd en een amputatie was nodig. Na deze operatie koos Koijck voor een borstreconstructie. Waar veel vrouwen na dit nieuws vooral bezig zijn met herstel en verwerking begon bij Koijck het kunstenaarsbloed te kriebelen. Ze besloot om een video te maken over het operatieafval dat bij de ingreep vrij komt.

Zes volle vuilniszakken

“Het Dagblad van het Noorden pakte het onderwerp als eerste op. Toen dat online kwam is het ontzettend snel gegaan. Ik heb het filmpje dat ik gemaakt heb geplaatst op mijn Instagram- en Facebook-account, er volgden interviews met landelijke media, en er volgden heel veel views.” De operatie bij Koijck leverden zes volle vuilniszakken op: schorten, handschoenen en materialen. Zestig procent van het operatiemateriaal is wegwerp. “Ik heb ook zoveel reacties binnengekregen. Ook van artsen. Ik kreeg een berichtje van een arts dat ik met dit filmpje de spijker op zijn kop sla. Hij schreef me dat hij al drie jaar bezig is om dit grote afvalprobleem op de kaart te zetten.”

“Sinds vrijdag wordt het wat rustiger”

Koijck moest haar telefoon meerdere keren per dag opladen. “Ik gaf een interview op NPO Radio 1 en daarna kwamen er zoveel likes en berichten binnen dat ik toen het idee had, ik vind het niet meer leuk. Er komt zoveel over je heen dat je het op dat moment allemaal niet meer kunt beseffen. Het voelt alsof je ook de controle kwijt bent.” Sinds vrijdag wordt het weer wat rustiger. “Ik ben heel blij met alle mooie reacties. En daar ben ik wel bang voor geweest. Ik heb gedacht, als mensen mij nu maar niet als ondankbaar beschouwen. Want voor de duidelijkheid, ik ben ontzettend blij dat de gezondheidszorg mij zo goed heeft kunnen helpen.”

Taboe doorbreken

De kunstenares, die al ruim tien jaar bezig is met afval, heeft met het filmpje een taboe doorbroken. “In ziekenhuizen is het een enorm hoofdpijndossier. Neem bijvoorbeeld de huidige coronacrisis. Alle schorten en handschoenen die daarbij gebruikt worden om zorgmedewerkers te beschermen. Straks hebben we de crisis achter ons liggen maar hebben we een enorme bult aan afval. Wereldwijd ook hè?” Farmaceut

Johnson & Johnson nam zelf contact op met Koijck. “Zij willen mijn filmpje gebruiken om veel duurzamer te gaan werken. En ik heb begrepen dat het filmpje de laatste dagen in Iran veel gedeeld wordt. In Iran hè? Bizar!”

Het kunstwerk van Koijck zal binnenkort te zien zijn in het UMCG. “Over drie of vier weken is het de bedoeling dat het te zien zal zijn. En ik hoop echt dat we met dit alles een taboe kunnen doorbreken.”

