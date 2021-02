Met een fakkel lopend door Groningen: “Voor Moria, Sarajevo en Calais”

nieuws

Vluchtelingencomité Groningen en MiGreat gaan in de aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen een actie houden voor een humaner migratiebeleid. Bij de actie loopt men met een fakkel door het land.

De tocht komt komende dinsdag vanuit Delfzijl aan in Groningen. “De bedoeling is dat we met een vlam de stad binnen gaan lopen”, vertelt Willeke Evink van Vluchtelingencomité Groningen. “Of dit nu een fakkel is, of in een andere vorm, dat gaan we nog precies bekijken. Maar feit is dat we met deze actie aandacht vragen voor de onmenselijke omstandigheden waarin gevluchte mensen moeten overleven in Europa. En dan heb ik het niet alleen over Moria maar bijvoorbeeld ook over de situatie in Calais en Sarajevo.”

Wake op de Grote Markt

Groningen is op de route één van de hotspots. “De actie begint op 1 maart en duurt tot 17 maart, de dag van de verkiezingen. Gedurende deze periode zullen er in ruim veertig plaatsen wakes en tochten plaatsvinden. In Groningen houden we dinsdag om 17.00 uur een wake op de Grote Markt. In de avond gevolgd door een online debat dat te volgen is op deze website. De volgende dag gaat de vlam dan verder in de richting van Waskemeer, in de gemeente Ooststellingwerf.” De organisatie zoekt nog mensen die mee willen helpen en mee willen lopen in de tocht. Meer informatie hierover is te vinden op deze pagina.

Kinderen die opgroeien in de blubber

Doel van de actie is om meer bewustwording te creëren. “We willen, uiteraard op een coronaproof veilige manier, het gesprek aan gaan met de mensen. Veel mensen weten niet wat er precies in Europa speelt. Kinderen die opgroeien in de blubber, zinkende boten en verdrinkende mensen. De ellende aan de Europese grenzen is enorm.” Of er genoeg aandacht voor de problemen is in de verkiezingsprogramma’s: “Er is aandacht. Maar of het genoeg is … het onderwerp mag wel wat meer in de publiciteit.” De organisatie stelt dat de komende regering meer werk moet gaan maken van humane opvang en veilige vluchtroutes.

De actie zal via social media te volgen zijn op deze pagina.