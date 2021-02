Mentale gezondheid daalt tot dieptepunt sinds begin coronacrisis

nieuws

Sinds het begin van de coronacrisis was de kwaliteit van leven niet eerder zo laag. Noord-Nederlanders geven hun leven op dit moment een 6,9. Dat blijkt uit onderzoek van het UMCG en de RUG.

Afgelopen zomer gaven noordelingen hun leven het cijfer 7,7 en aan het begin van de coronacrisis een 7,4. Daarnaast is de onderlinge verbondenheid tussen Nederlanders sterk gedaald: minder dan de helft van de mensen voelt zich nog verbonden met anderen, ten opzichte van 70 procent in maart 2020.

De impact van de maatregelen wordt overal in de maatschappij sterk gevoeld: van iedere bevolkingsgroep is de geestelijke gezondheid nu het slechtst sinds het begin van de crisis. Steeds meer mensen voelen zich somber, lusteloos of eenzaam. Deze dalende trend is in alle lagen van de bevolking zichtbaar, ongeacht leeftijd, opleidingsniveau, geslacht en soort huishouden. Vooral jongvolwassenen zien het niet meer zitten: zij geven hun leven nu een 6,0, terwijl dit in de zomer nog een 7,7 was.

Ondanks de strenge maatregelen is er één groot verschil zichtbaar ten opzichte van de eerste lockdown: veel meer mensen gaan nu naar hun werk. In de eerste lockdown werkte 40% op locatie, nu werkt 51% op zijn normale werkplek. Met name hoogopgeleide mensen gaan weer vaak naar hun werk toe, terwijl ze dat in de eerste golf niet deden.