“Meneer Rutte, vergeet u de muzikanten niet?”

Foto: Michel Wijninga

Wat waardering, wat aandacht. Dat is waar muzikant en studiotechnicus Michel Wijninga uit Groningen naar op zoek is. “In de persconferenties over het coronabeleid gaat het vrijwel nooit over ons.”

Hoi Michel! Wat is er aan de hand?

“Ik mis in het hele coronabeleid en in de persconferenties van het kabinet de aandacht voor de musici, zangers en de mensen die werkzaam zijn in de evenementensector. En dat begint mij te irriteren. Ik begrijp heel goed dat iedereen het lastig heeft, en iedereen met zijn of haar problemen te dealen heeft. Maar wij waren de sector die vorig jaar maart als eerste kon sluiten en nu bijna een jaar later zijn we nog geen stap verder.”

Er is ook een aanleiding dat je deze boodschap bent gaan verkondigen hè?

“Klopt. Laat ik vooropgesteld zeggen dat ik het voor iedereen heel erg vind wat er momenteel gebeurd. Ik vind dat oprecht vervelend voor iedereen. Maar ik zat eergisteren naar een journaal op televisie te kijken en toen dacht ik, verdorie. Het ging over Click & Collect dat sinds kort mogelijk is. In de reportage vertelde een boekwinkeleigenaar dat het allemaal niet zo goed ging. En dat schoot bij mij wat in het verkeerde keelgat. Ik dacht echt, en nu besteed een journaal alweer aandacht aan de positie van de winkels. Maar wanneer zie je nu eens een muzikant aan een talkshow-tafel? Wanneer hoor je nu eens het verhaal van een technicus. Mensen die al een jaar lang geen werk hebben. Afgezien van de BN’ers hoor je die verhalen niet. Dat is echt jammer.”

Jij hebt al bijna een jaar te maken met de gevolgen van de coronacrisis. Hoe gaat het met jou persoonlijk?

“Ik blijf positief, maar het geld begint nu wel op te raken. Behalve muzikant heb ik ook een eigen studio waar opnames gedaan kunnen worden. Als muzikant doe ik jaarlijks zo’n 80 of 90 optredens. Dat is allemaal weggevallen. En ook het aantal opdrachten in de studio is afgenomen. Je ziet toch dat mensen een afwachtende houding in zijn gaan nemen: hoe komt het, wat gaat er gebeuren. Mensen zijn voorzichtiger geworden met uitgaven.”

Heb je wel recht op één van de tegemoetkomingen die door het kabinet in het leven zijn geroepen?

“Ja. Dat zijn de zogeheten TVL-regelingen. Het probleem is echter dat ik een studio in een eigen pand heb en ik ben muzikant. Bij de Kamer van Koophandel staat het muzikant zijn boven de studio waardoor de peiling dus op het muzikant zijn is gericht. Daardoor krijg ik minder geld, een verschil van zo’n veertig procent.”

Je oproep is heel duidelijk. Media besteed aandacht aan de muzikanten …

“Klopt. Wat ik al zei, je ziet de BN’ers wel aan tafel verschijnen, maar Nederland telt honderden musici en mensen die actief zijn in de evenementensector, wiens verhalen je nooit hoort. Mensen die al een jaar niks om handen hebben. En dat vind ik jammer. En dat geldt ook voor de persconferenties van meneer Rutte. Het is een aantal keren voorgekomen dat hij onze sector terloops noemde, maar nooit eens een persoonlijke noot. En echt, het gaat me helemaal niet om het beleid. Wat moet gebeuren dat moet. Maar het is denk ik wel belangrijk dat wij gehoord worden, en dat wij ook eens genoemd worden. Dat wij ook bestaan. Dus misschien is het een idee om ons morgenavond eens te benoemen.”