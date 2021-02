Meldkamer: “Veel meldingen van valpartijen en incidenten op het ijs”

nieuws

Foto: Mike Weening - Weening Fotografie

Bij de Meldkamer Noord-Nederland, de MKNN, in Drachten zijn zaterdagochtend al veel meldingen binnengekomen van valpartijen op het ijs.

“Er komen veel telefoontjes binnen van valpartijen en andere incidenten op het ijs”, schrijft de meldkamer op haar Twitter-pagina. “Bel bij levensbedreigende situaties de alarmlijn 112. Indien er geen sprake is van een levensbedreigende situatie roepen wij op om de huisartsenpost of Dokterswacht in uw regio te bellen.”

De meldkamer adviseert daarnaast om hulpverleners op en rond het ijs voldoende ruimte te geven zodat zij hun werk kunnen doen. Mensen die het ijs op gaan worden geadviseerd om goed voorbereid op pad te gaan en om voorzichtig te doen.

