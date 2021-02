Meerschap: ”Ga niet massaal het ijs op bij Paterswoldsemeer en Hoornsemeer”

nieuws

Foto: Danja de Jonckheere

Het ijs is niet veilig genoeg om met elkaar op het Paterswoldsemeer en het Hoornsemeer te schaatsen. Harald Homan van Meerschap Paterswolde roept in het radioprogramma Haren Doet mensen op om niet meer te komen naar het Paterswoldsemeer en Hoornsemeer. ”Het is mooi om te zien dat de schaatskoorts stijgt, maar met de corona en de ijsdikte op dit moment is dat niet verstandig. De kwaliteit van de ijsvloer is niet voldoende. Hierdoor is de kans op valpartijen en botbreuken groot.

Naar schatting bevinden zich duizenden mensen op de ijsvloer. Harald vertelt dat op dit moment er weinig tot geen parkeerplekken zijn. De Hoornsedijk is van beide kanten afgesloten voor het verkeer. Bij de Meerweg en in de wijk Hoornsemeer is deze maatregel lastiger te nemen. Harald Homan adviseert daarom mensen die graag nog willen schaatsen om een andere ijsbaan te zoeken.

De plek waar nog de meeste ruimte is, is bij Kaap Hoorn. Echter is het verstandig als mensen hier niet heen rijden. ”Het is te druk en de ijskwaliteit is slecht”.

