Matusiwa, El Messaoudi en Joosten ontbreken bij FC Groningen tegen PEC Zwolle

Foto: Sportphotoagency.com

Bij FC Groningen ontbreken zaterdagmiddag voor de thuiswedstrijd tegen PEC Zwolle Azor Matusiwa, Patrick Joosten en en Ahmed El Messaoudi. Ook Arjen Robben is er nog steeds niet bij.

Een paar spelers hebben nog kleine pijntjes. Dus wie er gaan spelen is nog niet bekend.

De wedstrijd is vanwege het koude weer verplaatst naar 12.00 uur en dat vindt trainer Danny Buijs een goed idee: “Voor iedereen die bij de wedstrijd betrokken is, is dat beter. Als we in de middag op het trainingsveld in het zonnetje staan is dat koud. Maar niet extreem koud. Als je ’s avonds bij de club weg gaat voel je wel een verschil met de middag”.

FC Groningen heeft zich goed kunnen voorbereiden op de wedstrijd tegen PEC: “Ondanks de sneeuw hebben we prima kunnen trainen. Een hoop mensen is bereid geweest om één veld dinsdag helemaal sneeuwvrij te maken”, aldus Buijs.