Martini Ziekenhuis verbouwt IC; straks acht extra bedden met strikte isolatie

nieuws

Het Martini Ziekenhuis is sinds januari bezig met een grote verbouwing op de afdeling Intensive Care. Het totale aantal bedden blijft hetzelfde, maar acht bestaande bedden worden gereedgemaakt om patiënten in strikte isolatie te kunnen verzorgen.

De werkzaamheden zijn begin januari begonnen, om zo het nieuwe IC-deel in mei op te kunnen leveren. Tijdens de verbouwing blijft het grootste gedeelte van de IC open. De nieuwe kamers worden allemaal éénpersoonskamers, met de nieuwste inzichten op het gebied van isolatie.

“Door de Corona pandemie is de noodzaak om te verbouwen nog sterker is geworden, gezien de toename aan de behoefte aan isolatiemogelijkheden”, vertelt Iepie Plagge, manager IC op de website van het ziekenhuis. “De IC COVID-capaciteit wil je makkelijk kunnen opschalen en afschalen. Daarom was het nodig om de huidige inrichting aan te passen.”