Martini Sparks wacht nog op eerste punten

Speelsters Martini Sparks wensen elkaar succes.

De basketbalsters van Martini Sparks hebben zaterdag ook de vierde wedstrijd in de basketball league verloren. In Bemmel was Lecdetec.nl met 70-49 te sterk.

Na een kwart stond het 25-11 voor Lecdetec en bij rust werd het 38-27. Martini Sparks kwam nog terug tot 49-41. Maar net als vorige week ging het in het laatste deel van de wedstrijd helemaal mis en werd Martini Sparks op een ruime nederlaag getrakteerd.

Omdat er nog twee teams zijn die op de eerste punten wachten staat Martini Sparks zevende van de negen ploegen in de competitie.