Marjet Woldhuis (100% Groningen) doet tijdelijk een stap terug uit gemeenteraad

nieuws

Marjet Woldhuis heeft per 12 februari ontslag genomen als lid van de Groningse gemeenteraad. De fractievoorzitter van 100% Groningen maakte deze stap dinsdagochtend bekend.

De stap terug uit de gemeenteraad is volgens Woldhuis het gevolg van medische redenen en het herstel daarvan, waardoor ze voorlopig niet in staat is om het raadslidmaatschap te vervullen.

Raadslid Yaneth Menger neemt het fractievoorzitterschap over van Woldhuis. Hans Moerkerk neemt de plaats van Woldhuis in binnen de gemeenteraad.