Vermiste man (32) gevonden

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

Een 32-jarige man die sinds afgelopen woensdag vermist werd is gevonden. Dat laten familieleden zaterdagmiddag weten.

De man verdween afgelopen woensdagavond rond 20.30 uur. Hij verliet toen de woning van een vriend aan de Concordiastraat in de Concordiabuurt nabij het Noorderstation. Vervolgens vertrok hij lopend in de richting van het UMCG of in de richting van de wijk De Hoogte. Omdat hij nooit op de plaats van bestemming arriveerde, en geen contact gelegd kon worden, werd er alarm geslagen.

Door middel van berichten op social media werden Stadjers opgeroepen om naar de dertiger uit te kijken. Zaterdagmiddag liet men weten dat de man gevonden is.