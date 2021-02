Maastricht groet Groningen met Grunnens Laid

nieuws

Foto: Michielverbeek - Eigen werk, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=17821099

Dat er vorige week carnavalsmuziek op het carillon van de Martinitoren gespeeld werd is niet onopgemerkt gebleven. Afgelopen weekend kwam de beiaardier van het Stadhoescarillon in Maastricht met een tegenreactie.

Het vastelaovendleedje ‘Geneet van ’t Laeve’ werd vorige week dinsdag gespeeld op het Groningse carillon. Het ‘leedje’ was aangevraagd door Bert Jorritsma. Jorritsma is geboren in Mestreech maar woont inmiddels alweer jaren in Haren. Stadsbeiaardier Auke de Boer kon het verzoek waarderen, beet zich vast in de melodie, en speelde het nummer terwijl Jorritsma vanaf de Grote Markt toekeek.

Het initiatief van het spelen van de klassieker op de Martinitoren bereikte Maastricht en daar besloot men om met een tegengeluid te komen. “Om te vieren dat we hier weer nuchter zijn, spelen we het Gronings volkslied op ons carillon, als hartelijke muzikale tegengroet.” Het Stadhoescarillon in Maastricht is een Hemony-carillon, genoemd naar de gieter van de klokken, en dateert uit 1663/1664. Daarmee is het één van de oudste carillons ter wereld.

Luister hier naar het Grunnens Laid op het Maastrichtse carillon