“Maandag mondjesmaat treinen; oproep om niet te reizen als dat niet per se nodig is”

Foto: Mike Weening - Weening Fotografie

De NS wil maandag weer mondjesmaat treinen gaan laten rijden. Ondertussen doet het bedrijf de oproep om maandag niet te gaan reizen als dat niet per se nodig is.

Het is nog onbekend op welke trajecten er maandag treinen gaan rijden. “Alles hangt af van hoe het de komende uren en komende nacht gaat met de sneeuw”, laat een woordvoerder weten. “Morgenochtend weten we hopelijk meer. Om treinen te kunnen laten rijden zijn we afhankelijk van de verdere ontwikkelingen van storingen op het spoor.” Reizigers doen er volgens de NS verstandig aan om de reisplanner in de gaten te houden.

Door de sneeuw is het treinverkeer in Nederland zondag ernstig verstoord. In de middag besloot de NS om helemaal niet meer te gaan rijden. Grootste probleem lijken de wisselstoringen. Wissels in Nederland worden verwarmd zodat de tongen niet kunnen bevriezen. Het verwarmen gebeurt op gas. Door de harde wind en de stuifsneeuw is op veel plekken de verwarming uitgevallen.