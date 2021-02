Lycurgus verliest punt tegen Orion

sport

Amysoft Lycurgus heeft zaterdagmiddag een wedstrijdpunt laten liggen in de uitwedstrijd tegen Active Living Orion. In Doetinchem kwamen de Groninger volleyballers niet verder dan 2-3.

Orion stond op de vierde plaats in de eredivisie, onder Lycurgus, maar had ook een paar wedstrijden minder gespeeld. De wedstrijd van zaterdag was enorm spannend en de kleine verschillen in de eerste drie setstanden laten dat zien: 22-25, 26-24 en 27-25. In de vierde set leek Orion zijn kruit verschoten te hebben, want Lycurgus won die set gemakkelijk met 16-25. Toch richtte Orion zich in het beslissende vijfde bedrijf weer op, al had Lycurgus het laatste woord: 19-21.

Lycurgus blijft op de tweede plaats staan in de eredivisie. De ploeg van coach Arjan Taaij heeft 17 punten uit 7 wedstrijden. Koploper Draisma Dynamo uit Apeldoorn heeft evenveel punten, maar een wedstrijd minder gespeeld.