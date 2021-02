Lycurgus contracteert Douglas-Powell als vervanger voor geblesseerde Van de Kamp

sport

Amysoft Lycurgus heeft Thomas Douglas-Powell toegevoegd aan de selectie. Passer-loper Auke van de Kamp kampt met blessureleed. De 29-jarige Australiër vervult diens positie daarom tot het einde van het seizoen.

De zeer ervaren volleyballer had een aflopend contract in Qatar en kwam via Luke Herr en Chris Voth in Groningen terecht.

Coach Arjan Taaij noemt de contractering van Douglas-Powell een buitenkansje.: “We zijn op zoek gegaan naar de mogelijkheden. Het moest voor 31 januari rond zijn en dat is gelukkig gelukt. Met dank aan een aantal partners en dat we de werkvergunningsprocedure vlot konden doorlopen.”

Ook de 1.94 meter lange Australische international is blij: “‘Ik ben heel enthousiast en de kennismaking met het team, de staf en de faciliteiten is fijn. Door de lockdown heb ik nog niks van Groningen kunnen zien, maar via veel vrienden die hier eerder gespeeld hebben hoor ik goede dingen. Ik kijk er naar uit om mijn opwachting te maken.”