‘Lockdown wordt tot zeker begin maart verlengd’

nieuws

Foto Mirre van der Klok. Verlaten Folkingestraat

Nederland blijft tot zeker begin maart in een lockdown. Dat hebben bronnen in Den Haag aan De Telegraaf gemeld.

De verlenging van de lockdown met zeker drie weken betekent dat horeca, bioscopen en niet-essentiële winkels tot zeker 2 maart de deuren gesloten moeten houden. Wel gaan demissionair premier Mark Rutte (VVD) en minister Hugo de Jonge (CDA) van Volksgezondheid dinsdagavond op een persconferentie bekend maken dat winkels die geen levensmiddelen verkopen vanaf 10 februari open mogen voor het afhalen van bestelde spullen.

De verwachting is ook dat op de persconferentie een nieuwe routekaart gepresenteerd gaat worden. Deze kaart moet duidelijk maken bij welke stand van het aantal besmettingen, ziekenhuisopnames en het aantal vaccinaties welke beperkingen opgeheven kunnen worden. Zondag maakte het kabinet bekend dat vanaf volgende week de basisscholen open gaan. De verwachting is dat bij verdere versoepelingen als eerste de avondklok wordt afgeschaft. Daarna volgen het openen van de middelbare scholen. In een verder stadium kunnen contactberoepen als kappers weer aan het werk. De horeca, musea en dierentuinen zullen sowieso tot 2 maart gesloten blijven.