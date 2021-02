Locaties WIJ Groningen blijven maandagochtend gesloten wegens weeralarm

nieuws

De locaties van WIJ Groningen blijven maandagochtend uit voorzorg gesloten. Dit in verband met de aangekondigde code rood van het KNMI.

Door de beslissing zijn de locaties WIJ Schilderswijk/Centrum in de Oude School, Beijum in het Heerdenhoes, Corpus den Hoorn en Vinkhuizen in ’t Vinkhuys maandag gesloten. Deze locaties zijn normaal gesproken op afspraak open. De overige locaties zijn sinds half december gesloten in verband met de coronamaatregelen.

“Het is onverantwoord om met de te verwachte ijzel onze inwoners en medewerkers maandagochtend naar de locaties te laten gaan”, zegt bestuurder Mirjam Kuin. “Uit alle voorzorg sluiten wij daarom onze locaties in ieder geval in de ochtend. Op het moment dat de situatie op de weg voor iedereen weer veilig is opent WIJ Groningen alsnog de deuren en zijn inwoners die een afspraak hebben welkom. Zodra dit duidelijk is communiceren wij dit richting de inwoners.” Inwoners die maandagochtend een afspraak hebben staan worden door een medewerker op de hoogte gebracht en vervolgens zal er een nieuwe afspraak worden ingeplanned.

