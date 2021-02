Liveblog winterweer: Code Oranje tot 18.00 uur; bus- en treinvervoer weer opgestart

nieuws

Foto: Erick Bakker

In dit liveblog houden we u op de hoogte van de gevolgen van het winterweer in Groningen. Overzicht maandag 08-02-2021 – Tot maandagmiddag 18.00 uur geldt er een code oranje in Groningen

– NS-treinen rijden gedeeltelijk, maar met vertraging

– Bussen Qbuzz en Arriva rijden volgens dienstregeling

– Treinen van Arriva rijden naar Weener, Veendam en Leeuwarden

– Scholen in Groningen blijven maandag gesloten

– Vanaf dinsdag vaarverbod in Diepenring

08-02-2021, 13.50 – Rijbanen en fietspaden Zernike Campus redelijk sneeuw- en ijsvrij

De fietspaden en autorijbanen op de Zernike Campus zijn maandagochtend zo goed mogelijk sneeuw- en ijsvrij gemaakt. De onderwijsinstellingen vragen weggebruikers wel om voorzichtigheid.

Update #CampusBereikbaar: op #ZernikeCampus worden rijbanen en fietspaden zo goed mogelijk sneeuwvrij gemaakt. Tegen gladheid wordt gestrooid. Blijf voorzichtig! Snow on Zernike is cleared as much as possible. pic.twitter.com/crci6LR5cP — Zernike Campus (@Zernike_Campus) February 8, 2021

08-02-2021, 13.00 – Vaarverbod in Diepenring

Er komt toch een tijdelijk vaarverbod voor de Diepenring van Groningen. Dat heeft wethouder Paul de Rook maandagmiddag laten weten, na een overleg in het tijdelijke stadhuis. Het vaarverbod gaat in de loop van dinsdag in.

Naast de groei van het ijs in de grachten, bedoeld voor schaatsers, is het vaarverbod ook bedoeld om de gevolgen van kruiend ijs tegen de woonboten en de kades tegen te gaan.

08-02-2021, 12.25 – Arriva rijdt ook weer tussen Groningen en Leeuwarden

Arriva rijdt op het traject Groningen – Leeuwarden voorlopig een uursdienst, er rijden geen sneltreinen. Reizigers hebben daardoor een extra overstap op station Buitenpost.

08-02-2021, 11.45 – QBuzz: Informatieborden werken pas weer correct na 13.00 uur

Momenteel kunnen de reisplanner en de digitale borden bij de halte de data over het busvervoer niet verwerken. Dat meldt busvervoerder Qbuzz maandagochtend. Volgens de vervoerder is de reisplanner nar 13.00 uur weer actueel en worden de ritten vermeld die op dat moment rijden, inclusief eventuele vertraging.

08-02-2021, 11.35 – Code Oranje voor Groningen verlengd tot 18.00 uur

Volgens verschillende nieuwsbronnen wordt de weerswaarschuwing ‘code oranje’ voor Groningen verlengd tot 18.00 uur.

Het KNMI neemt dit besluit vanwege grootschalige gladheid. In de overige provincies wordt om 12.00 uur afgeschaald naar code geel.

Voor het waddengebied en de provincies Noord-Holland,Friesland en Groningen wordt #codeoranje verlengd tot vandaag 18:00u vanwege uitgebreide #gladheid. Voor de overige provincies geldt #codegeel. #knmiwaarschuwing https://t.co/dpPyZhecVg pic.twitter.com/kBe5QReVyR — KNMI (@KNMI) February 8, 2021

08-02-2021, 11.14 – Afval wordt opgehaald, oud papier en textiel niet

Stadsbeheer doet er alles aan om het afval vandaag gewoon op te halen. WerkPro, GoudGoed en Virol zamelen vandaag geen oud papier in en GoudGoed haalt vandaag geen textiel op.

08-02-2021, 10.35 – Qbuzz en Arriva starten busdienstregeling weer op tussen 12.00 en 13.00 uur

Busvervoerders Qbuzz en Arriva gaan hun dienstregeling vanaf 12.00 uur weer geleidelijk opstarten. Vanaf dat moment gaan de eerste bussen weer rijden.

Bekijk vlak voor vertrek de reisplanner voor actuele reisinformatie. In de reisplanner staan de ritten vermeld die op dat moment rijden, inclusief eventuele vertraging.

08-02-2021, 10.28 – Arriva herstart treindienstregeling tussen Groningen, Weener en Veendam;

Arriva heeft inmiddels haar treinritten tussen Groningen, Weener en Veendam voorzichtig hervat. De andere treinen in de provincie rijden nog niet.

08-02-2021, 10.20 – Waterschap neemt maatregelen om ijsgroei te bevorderen

In verband met de strenge vorst neemt waterschap Noorderzijlvest een aantal maatregelen om de ijsgroei op sloten en kanalen te bevorderen. Daarmee willen het waterschap zich inzetten voor een goede ijsvloer, om schaatsplezier waar het kan mogelijk te maken.

Het waterschap stelt waar mogelijk gemalen en stuwen op zo’n manier in dat het waterpeil minder fluctueert. Bij strenge vorst zet het waterschap de gemalen uit indien dat mogelijk is.

08-02-2021, 09.45 – Ziekenhuizen houden deuren open

De patiëntenzorg in het UMCG en het Martini Ziekenhuis gaat door voor iedereen die dat nodig heeft. Mensen die niet op hun afspraak kunnen komen, kunnen bellen naar de afdeling waar ze een afspraak hebben om deze af te zeggen of te verplaatsen.

Code oranje

Voor het hele land geldt vanaf de nacht van zondag op maandag tot maandagmiddag 12.00 uur een code oranje. Het KNMI meldt dat de rijomstandigheden in met name het Noorden en midden van het land gevaarlijk blijven. Mensen die toch de weg op moeten wordt geadviseerd om de weersverwachting en de verkeersinformatie goed in de gaten te houden.

Onderwijs

De openbare scholen en de christelijke basisscholen in de gemeente Groningen zullen maandag gesloten zijn. Het besluit geldt behalve voor de basisscholen ook voor de middelbare scholen en het speciaal onderwijs. Ook is er geen noodopvang mogelijk.

Maandag mondjesmaat treinen

Door de problemen op het spoor zullen er maandag ook maar mondjesmaat treinen rijden. Op welke trajecten treinen gaan rijden is nu nog onbekend. De NS adviseert reizigers om de reisplanner goed in de gaten te houden. Ondertussen roept het reizigers op die niet per se hoeven te reizen om thuis te blijven. Zondag reden de treinen van de NS de hele dag niet. Door wisselstoringen bleek het onhaalbaar te zijn om een dienstregeling aan te bieden.

Arriva besloot om het treinverkeer in Groningen en Friesland vanaf 18.15 uur te staken. Foto: Mike Weening – Weening Fotografie

Treinen Arriva

De treinen van Arriva in Groningen en Friesland reden vanaf 10.00 uur. Even na 18.00 uur besloot het bedrijf het treinverkeer tot nader order te staken omdat men te maken heeft met te veel storingen. Het is op dit moment onbekend wanneer de treinen weer gaan rijden.

Bussen Qbuzz en Arriva

Vervoersbedrijf Qbuzz heeft besloten dat er tot maandagochtend 10.15 uur geen bussen zullen rijden in Groningen en Drenthe. Wat er daarna gaat gebeuren is onbekend. Het bedrijf zegt maandagochtend met een update te komen. Ondertussen roept het reizigers op om de website en de reisplanner goed in de gaten te houden. Zondagavond besloot Qbuzz haar bussen naar binnen te halen omdat het te gevaarlijk werd op de weg. In Friesland rijden de bussen van Arriva niet. Dat geldt ook voor de lijnen tussen Groningen en Friesland. Ook rijdt de bus tussen Groningen en Leer niet.

Wegen in provincie en gemeente

Rijkswaterstaat werkt hard om de wegen in het Noorden begaanbaar te houden. Tot nu toe lukt dat goed. Volgens woordvoerder Anne van der Meer zijn de wegen in Groningen goed begaanbaar. Problemen zijn er in Drenthe en in het zuiden van Friesland. Rijkswaterstaat zet al het materieel in dat ze heeft. Ook door de gemeente Groningen wordt met man en macht gewerkt om de wegen schoon te houden. “Het beeld is wisselend. Op de ene plek ligt meer sneeuw dan op de andere locatie. Daarnaast speelt de wind ons parten”, aldus een woordvoerder.

Door de gemeente en Rijkswaterstaat wordt er hard gewerkt om de wegen begaanbaar te houden. Foto: Raymond Meter – meterfotografie.nl

Groningen Airport Eelde

Op luchthaven Groningen Airport Eelde wordt hard gewerkt om de landingsbaan sneeuwvrij te houden. Volgens een woordvoerder lukt dit vrij goed. Op de luchthaven staan zondag geen commerciële vluchten geplanned, maar wel is men open voor solo-vluchten, lesvliegtuigjes en opereert men als uitwijkluchthaven in geval vluchten niet op Eindhoven en Schiphol kunnen landen.

Vorst gaat verscherpen, later in de week zeer strenge vorst

Volgens OOG-weerman Johan Kamphuis gaat de vorst komende week zich verscherpen. Aan het eind van de week is zeer strenge vorst mogelijk waarbij de temperatuur in Groningen op -15 graden of lager uit gaat komen. Kamphuis verwacht zelfs dat er temperaturen richting de -20 graden mogelijk zijn, al moeten de condities dan wel allemaal mee zitten.

Sneeuwfoto’s: “Het is minder dan wat ik verwacht had”

Ondanks dat er in Groningen minder sneeuw gevallen is dan wat men verwacht had levert het wel mooie foto’s op. Een collectie van foto’s die binnen komen op de redactie zijn te zien op deze pagina.