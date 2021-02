AFGELOPEN: FC Groningen – Feyenoord (0-0)

sport

Vanavond een mooi affiche op het programma: FC Groningen – Feyenoord. Kan FC Groningen in eigen huis drie belangrijke punten binnen sprokkelen tegen de concurrent uit Rotterdam? Volg het hier vanaf 18:45.

AFGELOPEN! In een zeer vermakelijk duel komen zowel FC Groningen als Feyenoord niet tot een treffer: 0-0.

90+1’ Vier minuten extra tijd.

86’ Weer een dubbele wissel bij FC Groningen: Schreck en Dammers komen binnen de lijnen voor Lundqvist en El Hankouri.

85’ Nog vijf minuten tijd. FC Groningen wil duidelijk de gelijke stand vasthouden, Feyenoord nadrukkelijk op zoek naar de winnende treffer.

75’ Sinisterra dicht bij de 0-1. Hij krult de bal van afstand tegen de binnenkant van de paal.

62’ Dubbele wissel FC Groningen: Dankerlui en Abraham betreden de arena voor Strand Larsen en Suslov.

57’ Bryan Linssen is dichtbij.. De Feyenoord-spits lobt de bal op de bovenkant van de lat.

52’ Leal is in het veld gekomen voor Gabriel Gudmundsson die ogenschijnlijk een spierblessure heeft opgelopen. Sneu voor de Zweed die de laatste weken eindelijk fit leek en een ontzettende vorm vond.

51’ Da Cruz redt op de lijn. De aanvaller moet een kopbal van Luis Sinisterra van de lijn halen.

50’ Gudmundsson lijkt last van een spier te hebben na een schot. Miguel Leal maakt zich klaar voor een invalbeurt.

46’ Het tweede bedrijf is begonnen. Gaat er een doelpunt vallen en houden beide ploegen het tempo vast van de eerste helft? Geen wissels.

Het is rust! Het is een wonder dat geen van de ploegen gescoord heeft, van beide teams kregen genoeg mogelijkheden om de score te openen. De stand bij rust: 0-o.

40’ Oh Strand Larsen.. Suslov met een heerlijke voorzet en Strand Larsen kopt hard. Helaas voor de spits kan Marsman redding bieden.

27’ De Rotterdammers hebben de controle genomen over de wedstrijd.

19’ Wat een kans voor Feyenoord.. Orkun Kökcu haalt uit en Padt bokst de bal weg. De rebound wordt voor open doel over gekopt door Sinisterra.

16’ Het is een zeer vermakelijke wedstrijd met mogelijkheden voor beide ploegen die de druk er goed op houden en leuk voetballen. Een treffer kan niet lang uitblijven.

14’ Weer een fikse mogelijkheid! Da Cruz is er door, maar geeft de bal te laat waardoor Gudmundsson niet de score kan openen.

11’ Bijna Suslov! Na een mooie aanval staat Suslov op aangeven van Strand Larsen voor doelman Marsman. De jonge aanvaller vindt echter het been van de Feyenoorder.

8’ Hier had Da Cruz meer mee moeten doen! Een heerlijke actie van Gudmundsson die voorgeeft. De bal belandt voor de voeten van Da Cruz, echter is de aanvaller te laat in zijn handelen.

4’ Eerste kans van de wedstrijd is voor Feyenoord. Steven Berghuis haalt uit: naast.

1’ De wedstrijd is begonnen! Linssen heeft namens Feyenoord afgetrapt.

Nog twintig tot het mooie affiche FC Groningen – Feyenoord! Beide ploegen hadden wellicht aan het begin van het seizoen niet verwacht in een ware concurrentiestrijd te zitten, maar het is toch echt zo! Wat gaat het worden? 👀#GROFEY pic.twitter.com/tMMLvaCwF3 — Daniël Theelen (@DanielTheelen) February 24, 2021

Ramon Pascal Lundqvist keert weer terug in de basisopstelling ten koste van Sam Schreck. De middenvelder lijkt voldoende hersteld van zijn enkelblessure. Voor Mo El Hankouri is het een weerzien met de club waar hij zijn jeugd heeft doorgebracht. Datzelfde geldt voor de op de bank zittende Wessel Dammers. Bryan Linssen keert als Feyenoord-spits terug in de Groene kathedraal waarin het eerder speelde voor FC Groningen. Ook voor Orkun Kökcu is het een terugkomst op het oude nest.

Opstelling FC Groningen: Padt, Te Wierik, Itakura, Van Hintum, Gudmundsson; Lundqvist, Van Kaam; El Hankouri, Suslov, Da Cruz; Strand Larsen

Opstelling Feyenoord: Marsman, Nieuwkoop, Botteghin, Senesi, Malacia; Fer, Kökcu, Toornstra; Berghuis, Linssen, Sinisterra

Scheidsrechter: Martin van den Kerkhof