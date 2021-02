Lilianne Ploumen: “Basisbanen zijn belangrijk voor ons allemaal”

Het Groningse experiment van de basisbaan moet ook in andere gemeenten overgenomen worden. Dat vindt lijsttrekker Lilianne Ploumen van de PvdA.

Ploumen was vrijdag in Vinkhuizen om te praten met mensen die een basisbaan hebben. Sinds vorig jaar zijn er 25 mensen in de gemeente met zo’n baan, die bedoeld is voor mensen die geen kans maken op betaald werk. Zij zijn nu in dienst van de gemeente en worden vooral ingezet bij buurthuizen en sportclubs. Ploumen denkt dat andere steden hier ook iets aan kunnen hebben. “Iedereen wil op eigen benen staan en met de basisbaan kan dat. Ik heb vandaag ook vooral gehoord hoe belangrijk basisbanen zijn voor de buurt. We waren gewend dat er conciërges zijn in buurthuizen en scholen en dat er iemand was die de speeltuin onderhield. We missen die mensen, en met de basisbaan is er de mogelijkheid om die mensen weer terug te krijgen.”

Eén van de mensen met een basisbaan is Frank Mesker. Hij werkte 20 jaar als conciërge bij een school maar moest door bezuinigingen stoppen. “Ik heb in de bijstand gezeten en ik ben heel blij dat ik nu een basisbaan heb. Je bent weer onder de mensen en ik vind het werk ook hartstikke leuk.” Naast dat hij beheerder is van buurthuis De Goudvink werkt hij ook met de wijktaxi. “Ik breng mensen naar het winkelcentrum, naar de dokter en ik doe boodschappen voor hen. Mensen zijn daar ook heel blij mee.”

Ploumen hoopt dat ze andere partijen kan overtuigen van het belang van de basisbaan. “Voor mensen zelf, dat je niet vastzit in een uitkering, maar ook voor ons allemaal.”