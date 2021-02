Lichtsnoer van sterachtige lampjes aan de hemel te zien

nieuws

Een Starlink-treintje boven het stadhuis in Tübingen in april 2020. Foto: Dktue - Eigen werk, CC0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=89455279

Op social media maken woensdagavond mensen gewag van een lichtsnoer van sterachtige lampjes dat aan de hemel te zien was. Het betreft het project Starlink van Elon Musk. Daarover schrijft Haren de Krant.

De lampjes, een stuk of vijftien in een lange rij, waren woensdagavond tussen 19.00 en 20.00 uur te zien aan het zuidelijk firmament. De lampjes bewogen van west naar oost en waren ongeveer vijf minuten zichtbaar. Op social media menen sommige mensen getuige te zijn geweest van vallende sterren, maar het betreft hier een trein van satellieten van het bedrijf SpaceX van Elon Musk. De satellieten zijn zichtbaar vanwege lichtreflectie.

Het totale project gaat uit 12.000 satellieten bestaan waarvan een deel nog gelanceerd moet worden. Door middel van de satellieten is in de toekomst snel internet mogelijk. De verwachting is dat ook de komende dagen de treintjes zichtbaar zijn, al moet het dan wel helder weer zijn.

Vanavond in de avondlucht naar het zuidoosten twee merkwaardige verschijnselen gezien met Senanayake getuigen: een lichtsnoer van kleine sterachtige lampjes met vaste afstand tot elkaar en later een soort vallende ster maar veel groter dan dat — Welke_is_nou_eigenlijk_Kwek? (@IsKwek) February 24, 2021

Ik zag net ook een enorme vallende ster volgens mij. Dat lichtsnoer is wellicht het project ‘Starlink’ van Elon Musk — Michiel Mul (@michielmul) February 24, 2021