Lichte stijging aantal opnames coronapatiënten in Groningse ziekenhuizen

Foto: umcg.nl / facebook.com/umcgroningen

Het aantal patiënten wat vanwege het coronavirus is opgenomen in Groningse ziekenhuizen is licht gestegen tijdens het afgelopen weekend. Dat blijkt uit de laatste cijfers van het Acute Zorgnetwerk Noord-Nederland.

In Groningen steeg het aantal opnames op de corona-verpleegafdelingen met vier in het afgelopen weekend (nu 43 opnames). In vergelijking met zeven dagen geleden was op deze afdelingen wel een daling te zien. Het aantal opnames op Intensive Care afdelingen steeg licht (1). Een week geleden waren er, net als maandagochtend, 25 mensen opgenomen op Groningse IC’s.

In de drie noordelijke provincies liggen 126 patiënten op corona-verpleegafdelingen en 56 op IC-afdelingen. Een week geleden lagen er 62 mensen op de noordelijke IC’s en 134 patiënten op de verpleegafdelingen.

In Noord-Nederland zijn maandagochtend 14 patiënten van buiten de regio opgenomen op verpleegafdelingen en 17 op de IC’s.