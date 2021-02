Lentedrukte bij wasstraten in Stad

nieuws

Foto: 112groningen.nl

Het is zaterdag flink druk bij de wasstraten in de stad. Veel mensen hebben besloten, nu de winter voorbij is, om hun bolide een wasbeurt te geven.

“Het was vanochtend even flink druk”, vertelt een medewerkster van de Century Wasstraat aan de Bornholmstraat. “Er was zelfs even sprake van een wachtrij, dat mensen even op hun beurt moesten wachten. Zojuist tijdens de lunchpauze viel het met de drukte mee, maar het kan zo maar zijn dat het de komende uren weer flink druk gaat worden.” De drukte valt volgens de medewerkster wel te verklaren. “We hebben een weekje te maken gehad met een flinke winter. Daarbij is er flink met zout gestrooid op de wegen. Dit strooizout, of pekel, gaat zich hechten aan het voertuig en dat wil je er gewoon vanaf hebben.”

Ook bij de Autowasserij Groningen aan de Kopenhagenstraat is het druk. “Ik wil je graag van alles vertellen, maar kun je later even terugbellen want ik heb het heel erg druk nu”, aldus een medewerker. Strooizout wordt omschreven als één van de grootste vijanden van de auto. Het gedraagt zich agressief en vreet zich zo’n beetje op alle onderdelen van de auto in. Met name de carrosserie is er gevoelig voor. “Mensen zijn bij ons vandaag nog tot 18.00 uur welkom in onze wasstraat, en ook morgen zullen wij geopend zijn”, aldus de medewerkster van Century.