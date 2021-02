Leerlingen groep 8 krijgen advies dat vaak naar boven is bijgesteld

nieuws

Foto: Valerie Kuypers - rijksoverheid.nl

Basisscholen doen er verstandig aan om een kind het hoogste schooladvies te geven wanneer er getwijfeld wordt tussen twee adviezen. Dat heeft demissionair minister Arie Slob (ChristenUnie) laten weten. Dat meldt de NOS.

Leerlingen uit groep 8 krijgen in februari hun schooladvies. Op basis van dit advies kunnen ze hun vervolgschool uit gaan kiezen. Het advies komt na een roerige tijd. De leerlingen die komende zomer afzwaaien kregen in groep 7 te maken met een aantal maanden thuisonderwijs, en ook in groep 8 volgde er van december tot februari een periode met online onderwijs.

Minister Slob roept daarom scholen op om anders om te gaan met de schooladviezen. Bij twijfel tussen twee adviezen moeten scholen kiezen voor het hoogste advies. “Als een leraar bijvoorbeeld twijfelt om een leerling naar het vmbo of de Havo te sturen, dan kan hij of zij het beste voor de Havo kiezen”, aldus Slob. De oproep van de minister wordt ondersteund door de PO-Raad, dit is de koepel van schoolbesturen.