LAKS vindt dat kabinet eindexamenleerlingen onvoldoende tegemoet komt

Foto: Sebastiaan Scheffer

Demissionair onderwijsminister Arie Slob (ChristenUnie) komt eindexamenleerlingen onvoldoende tegemoet. Dat is de reactie van het Landelijk Aktie Komitee Scholieren, het LAKS, op het plan dat er één onvoldoende extra mag worden gehaald.

“Het zijn aanpassingen in de marge”, laat LAKS-voorzitter Nienke Luijckx in het Nederlands Dagblad weten. “Als je bedenkt hoe slecht de voorbereidingen op de eindexamens zijn en onder hoeveel druk de leerlingen nu staan.” Slob maakte vrijdag bekend dat er 37 miljoen euro vrijkomt voor extra begeleiding van eindexamenscholieren. Daarnaast mag men dus één extra onvoldoende halen, zolang dit echter geen kernvak is. Met de kernvakken worden Nederlands, Engels of Wiskunde bedoeld.

Het LAKS had liever gezien dat de omvang van het Centraal Examen beperkt zou worden zodat er duidelijkheid en rust gecreëerd zou worden. Volgens Luijckx overheerst bij veel scholieren een gevoel van onrechtvaardigheid. “We krijgen veel signalen van leerlingen die vinden dat als de examens vorig jaar werden afgeschaft, dat dit jaar, met alle slechte voorbereidingen, zeker ook zou moeten.” Slob wil echter dat de examens door gaan.