Kwart minder coronapatiënten op Groningse verpleegafdelingen

Foto: umcg.nl / facebook.com/umcgroningen

Het aantal coronapatiënten wat opgenomen is op de verpleegafdelingen in Groningse ziekenhuizen is sinds afgelopen maandag met bijna een kwart gedaald. Dat blijkt uit de laatste cijfers van het Acute Zorgnetwerk Noord-Nederland, die vrijdagochtend werden gepubliceerd.

Op de verpleegafdelingen daalde het aantal opnames van coronapatiënten van 46 naar 35. Op de Groningse IC’s daalde het aantal patiënten sinds maandag slechts licht (van 20 naar 19).

In de Noord-Nederlandse ziekenhuizen liggen vrijdagochtend in totaal 153 mensen met COVID-19. Van hen zijn 48 op een IC opgenomen. Een week geleden waren dat er nog 65, op een totaal van 184 opgenomen COVID-patiënten.

Vrijdagochtend verzorgden Noord-Nederlandse ziekenhuizen 18 patiënten van buiten de regio, een flinke daling ten opzichte van vorige week (32).