Kroegbaas uit Stad moet jaar de cel in voor seks met benevelde klant

De rechtbank in Groningen heeft een 42-jarige horecaondernemer uit de binenstad veroordeeld tot een celstraf van anderhalf jaar (waarvan een half jaar voorwaardelijk), omdat hij in augustus 2018 seks had met een klant van zijn café. De klant was onder invloed van drugs en alcohol en was volgens de rechter niet wilsbekwaam.

Volgens verschillende media moet de man ook een schadevergoeding van zevenduizend euro betalen aan het slachtoffer.

De vrouw deed aangifte voor verkrachting tegen de kroegbaas, maar de ondernemer stelde dat er geen seksuele handeling zijn verricht tijdens het onderonsje tussen hem en de klant. Hij nam de vrouw wel mee naar zijn woning boven het café en de kroegbaas gaf toe dat er gezoend is. Dat was reden voor het Openbaar Ministerie om de man aan te merken als seksueel roofdier, omdat hij het slachtoffer zou hebben afgezonderd.

Echter kan verkrachting niet bewezen worden en daarom verlaagde het OM haar beschuldiging naar ‘seks met een wilsonbekwaam persoon’. Mede daardoor valt de straf voor de kroegbaas lager uit. Ook de lange periode tussen de eerste aanklacht en de uitspraak zorgden voor strafvermindering.