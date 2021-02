Korfballers Nic. hebben staf voor komend seizoen compleet

sport

Foto: Willem Kracht - fotowkracht.nl

De korfballers van Nic. hebben de trainings- en technische staf voor het aanstaande seizoen compleet. Dat laat de vereniging zondagochtend weten.

Trainer Kees Vlietstra laat weten blij te zijn. “Wat zie ik uit naar het komende seizoen. Met Edwin en Raymond krijgt het tweede team een ervaren en ambitieus duo. Shay was eigenlijk de laatste jaren van zijn actieve carrière al een coach in Nic. shirt. Komend seizoen wordt hij assistent-coach bij het eerste. Ik verheug me enorm op onze samenwerking.”

Ook voorzitter Gert Bernardus kijkt naar het komende seizoen uit. “Als bestuur kijken wij graag vooruit en we kunnen dan ook met trots mededelen dat we voor het komende seizoen de staf compleet hebben. Wij hopen zo onze ambitie op sportief niveau na te kunnen streven. We verheugen ons er op om weer langs het veld te staan en onze groen witte krijgers te kunnen aanmoedigen.”