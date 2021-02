Kooplieden Vismarkt waarschuwen voor zaterdagdrukte: ‘We willen de markt open houden!’

nieuws

Foto Iris Medendorp. Warenmarkt Vismarkt

Volgens verschillende marktkooplieden is het, met name op de zaterdagen, soms nog te druk op de Vismarkt. ‘Kom alleen, vermijd drukte, blijf niet lang, maar blijf wel komen!’, zo laten de verkopers donderdagmiddag weten in een video van de gemeente Groningen.

De ondernemers doen er zelf alles aan om corona-proof hun waar te verkopen en willen dat graag zo houden. Ewoud Visscher van Zwervers’ Fruit vertelt: “Vooral op de dinsdag en de vrijdag gaat het eigenlijk heel erg goed, maar zaterdag dan is het soms wel eens wat te druk.”

Daarom roepen verschillende uitbaters van marktkramen het marktpubliek op om niet altijd op de zaterdagen te komen, om alleen te komen en om na het marktbezoek meteen weer te vertrekken. “We willen heel graag dat jullie ons blijven steunen, maar kom alsjeblieft alleen, want we willen de markt open houden”, vertelt Nikki Kuiper van Kaper Groente en Fruit.

