Koning Winter klopt op de deur en stapt Stad binnen

Koning Winter heeft zaterdag in het begin van de avond haar intrede gedaan in Groningen. Om 18.45 uur werd op het meetstation Groningen de eerste vorst gemeten. De verwachting is dat de temperatuur voor langere tijd niet boven het vriespunt zal komen.

Het eerste station waar vorst werd gemeten was Twente waar aan het eind van de middag -0,1 graden werd gemeten. Al snel daarna volgden Heino en Groenlo-Hupsel. Tegen het avonduur aan ging Beerta ook onder het vriespunt zitten. Om 18.45 uur gevolgd door Groningen waar het om 19.30 uur -0,2 graden vroor.

De intrede van Koning Winter gaat gepaard met wat lichte sneeuwval en een krachtige wind uit oostelijke richting. Door deze harde wind ligt de gevoelstemperatuur veel lager. Om 19.30 uur lag die gevoelstemperatuur in Groningen op -7,0 graden. De koudste gevoelstemperaturen worden gemeten op de Waddeneilanden waar het qua gevoel -8,6 graden is.

🥶 We staan voor een heuse vorstinval! Met een krachtige oostenwind wordt arctische lucht ons land ingeblazen: de komende 36-48 uur zal het alleen maar kouder worden. Vanaf maandag wordt het niet warmer meer dan -5° en ’s nachts neemt de kans op strenge vorst toe! #koudegolf pic.twitter.com/915IH8lbQm — Wouter van Bernebeek (@StormchaserNL) February 6, 2021

