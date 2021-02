‘Komende nachten strenge vorst; dooiaanval na het weekend zorgt mogelijk voor meer sneeuw’

nieuws

De komende paar dagen kunnen we nog rekenen flinke vorst in de nachten en zonnige dagen, maar na het weekend zet koning winter zijn dooiaanval in. Dat kan volgens weerman Johan Kamphuis opnieuw zorgen voor sneeuw.

Vrijdag, zaterdag en zondag kunnen we rekenen op rustig en zonnig weer. Vrijdag blijft het kwik overdag op -1 steken, de dagen daarna nog een graadje lager. In de nachten vriest het, op vrijdagnacht tussen de 12 en 15 graden en de weekendnachten tussen de 10 en 12 graden.

In de nacht van zondag op maandag stijgt de nachttemperatuur al naar -3. Maandag overdag stijgt het kwik tot boven het vriespunt, wat opnieuw kan leiden tot sneeuwval.