KNMI geeft code rood voor provincie Groningen

Foto: Erick Bakker

Het KNMI heeft voor de provincie Groningen een weeralarm gegeven. Code rood geldt vanaf 00.00 uur komende nacht.

Het KNMI verwacht voor de provincie Groningen langdurige sneeuwval in combinatie met windkracht 5 tot 6 uit oostelijke richtingen. Dit zal gaan zorgen voor sneeuwjacht en de vorming van sneeuwduinen. Er valt ongeveer 10 cm sneeuw, in het oosten lokaal 15 cm. De temperatuur blijft de hele dag ruim onder het vriespunt. Behalve voor Groningen geldt het weeralarm ook voor de rest van Nederland.

Bij weeralarm, of een code rood, is er een groot gevaar op overlast en letsel door gladheid. “Ga niet op reis als dat niet strikt noodzakelijk is. Volg weerberichten en waarschuwingen”, aldus het KNMI. De waarschuwing geldt voor 24 uur en eindigt in de nacht van zondag op maandag.