KNMI geeft code rood voor Groningen vanwege ijzel

Foto: Erick Bakker

Het KNMI heeft voor de provincie Groningen een code rood afgegeven. Het weeralarm geldt vanaf maandagochtend 07.00 uur.

Volgens het KNMI is er in de loop van de nacht en in de ochtend kans op verraderlijke gladheid op uitgebreide schaal als gevolg van ijzel. “Vanwege de situatie wordt er een weeralarm afgegeven”, meldt het KNMI. “Vanaf 03.00 uur geldt het alarm voor de provincies Noord- en Zuid-Holland en Zeeland. Vanaf 05.00 uur voor de Waddeneilanden, Friesland, Flevoland, Utrecht, Gelderland en Noord-Brabant. Vanaf 07.00 uur geldt code rood voor Groningen, Drenthe, Overijssel en Limburg.

Het weeralarm geldt tot maandagmiddag 14.00 uur.

Code rood

Het KNMI gebruikt verschillende kleuren om mensen te waarschuwen. Rood is het hoogste waarschuwingsniveau. Weeronline adviseert mensen maandagochtend niet de weg op te gaan.

