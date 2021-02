Kledingbank Maxima in Stad vanaf komende week weer open

nieuws

Foto: Yvonne Alserda

Kledingbank Maxima aan de Oosterhamriklaan gaat vanaf komende week weer de deuren openen. Vrijdag besloot de Tweede Kamer dat kleding- en voedselbanken weer open mogen.

Door de lockdown was de kledingbank sinds halverwege december gesloten. In het land zorgde dit bij vergelijkbare kledingbanken voor boze reacties. Geluiden die ook de Tweede Kamer bereikten waar vrijdag over een motie werd gestemd. De motie werd unaniem aangenomen waarmee kleding- en voedselbanken nu tot de essentiële voorzieningen gerekend worden, vergelijkbaar met supermarkten, bakkerijen en groentezaken.

Kledingbank Maxima opent op dinsdag 9 februari voor het eerst de deuren weer. Tot en met 19 maart zal men van dinsdag tot en met vrijdag van 10.00 tot 13.00 uur geopend zijn. Wel gelden er aanvullende maatregelen. Zo mogen er maximaal vier klanten tegelijkertijd in de winkel zijn. Elke klant mag maximaal twintig minuten winkelen. Kleding kan niet gepast worden en daarnaast gelden de gebruikelijke coronaregels als het houden van afstand en het dragen van een mondkapje. Na 19 maart gaat men dicht om dan de wintercollectie om te ruilen voor de zomercollectie.