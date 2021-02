nieuws

Foto: Sebastiaan Scheffer

De kinderopvang SKSG gaat maandagmiddag weer open. De vestigingen waren in de ochtend gesloten, omdat er code rood was afgegeven wegens ijzel.

Het was te gevaarlijk voor het personeel en de kinderen en hun ouders om de weg op te gaan.

Vanaf 14.00 uur gaat code rood over in code geel en is de grootste gladheid verdreven.