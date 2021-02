nieuws

Foto: Martin Nuver (112Groningen)

Aan het Overloop in de wijk Lewenborg in Groningen is aan het begin van de donderdagavond een kind vast komen te zitten met een voet tussen de spaken van een fiets.

Ambulancepersoneel heeft de verwondingen van het kind onderzocht in een nabijgelegen school, waar het kind werd ondergebracht na het ongeluk. Een rit naar een ziekenhuis bleek echter niet nodig.

In eerste instantie werd ook de brandweer opgeroepen, omdat het kind bekneld zou zitten in het fietswiel. Dit bleek niet het geval te zijn.