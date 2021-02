Kappers worden platgebeld: “In de eerste week zit ik vol”

Al de hele dag staat de telefoon bij kapper Jolanda Sekuur van De Hoofdzaak in de Oude Ebbingestraat roodgloeiend. Zondag werd bekend dat kapsalons waarschijnlijk op 2 maart weer open mogen.

Door de lockdown waren kappers sinds december gesloten. Na de aankondiging komen er nu zo veel reserveringen binnen dat De Hoofdzaak in de eerste week al helemaal vol zit. “Het is heel fijn,” zegt Sekuur. “Gisteravond werd er al veel geboekt en vandaag ging de telefoon al direct. We hebben het er druk mee.” Ze had niet verwacht dat ze volgende week alweer open zouden mogen. “Ik had het wel heel erg gehoopt. Het is net alsof je weer opnieuw gaat werken. We hebben elf weken thuis gezeten en eindelijk mogen we weer wat doen. Dat geeft een enorme adrenalinekick.”

Ze denkt dat het goed is dat kappers weer open mogen. “Ook voor het welzijn van de mensen en om de economie weer een beetje op gang te brengen. Op een gegeven moment moet er toch echt wat gebeuren. Niet alleen voor de kappers, maar voor veel meer branches is het belangrijk dat er wat meer lucht komt.”