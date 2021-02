Kappers voeren actie: “Veel mensen worden al geknipt, maar dan onveilig.”

Het licht gaat aan, voordat het uitgaat. Met die actie willen kappers het demissionair kabinet oproepen om hun zaken snel weer te openen.

Donderdagavond gaan ze daarom de lichten tussen 18:00 en 20:00 aanlaten. Zo hopen ondernemers de aandacht te vestigen op de slechte situatie voor de branche, want zonder financiële steun zijn ze bang dat ze de lichten voor altijd uit moeten laten.

Eén van de actievoerders is kapsalon De Hoofdzaak in de Oude Ebbingestraat. “We willen ons laten horen. Het duurt al te lang,” vertelt eigenaresse Jolanda Sekuur. “De bedoeling is dat iedereen plaatst op sociale media dat alle salons de lichten aan hebben. Hoe meer publiciteit, hoe meer druk er misschien op het kabinet komt dat er iets moet gebeuren.”

In België zijn de kappers weer open en ook in Duitsland mogen ze vanaf 1 maart weer beginnen. Sekuur hoopt dat Nederland snel volgt. “Heel graag, liever vandaag dan morgen. Ik denk zeker dat het veilig kan. In de tijd dat we wel open mochten hebben we heel veel klanten kunnen helpen en geen enkele besmetting gehad bij het personeel en klanten. Het oneerlijke is dat ik heel veel mensen zie die geknipt moeten worden, maar ook veel mensen die al wel geknipt zijn. Dat is ook zuur, er wordt heel veel geknipt, maar dan nog onveiliger. Dat betekent dat steeds meer mensen weglopen bij salons. Dan heb je nog steeds geen zekerheid als we wel open gaan, wat we dan terugkrijgen. Daar maak ik me ook zorgen over.”

Daarom hoopt Sekuur dat ze snel meer perspectief krijgen. “Er gebeurt niets, er komt geen geld binnen. Dat zijn moeilijke dingen om voor de tweede keer mee te maken, maar door de ervaring ga je er wel beter mee om. Maar we hopen wel dat er snel een einde aan komt en dat het bedrijf gewoon weer open kan.”