‘Kans op spoedige aanleg Lelylijn is klein’

De aanleg van de Lelylijn wordt flink gedwarsboomd door de financiële gevolgen van de coronacrisis en door het gebrek aan noordelijke eenheid. Dat blijkt uit onderzoek van Omrop Fryslân, RTV Drenthe en RTV Noord.

De kans dat een nieuw kabinet vijf tot tien miljard euro uittrekt voor de snelle treinverbinding van Groningen via Drachten, Heerenveen en Lelystad naar de Randstad, is niet bijster groot. Dat de Lelylijn prominent genoemd wordt in de verkiezingsprogramma’s van negen partijen, wil nog niet zeggen dat de snelle spoorverbinding er over tien jaar ligt.

Volgens CDA-kamerlid Pieter Omtzigt is de kans op een spoedige aanleg van de Lelylijn klein, gezien de huidige economische crisis. Den Haag ziet de lijn voorlopig niet als noodzakelijke investering. De snelle spoorverbinding komt ook nog niet in aanmerking voor een bijdrage uit het Nationaal Groeifonds. Het bedrag van 20 miljard euro dat daar in zit, is eigenlijk al vergeven aan andere projecten.

Daar komt bij dat diverse politici vinden dat er in het noorden geen eensgezindheid is over de plannen om de spoorverbinding tussen het noorden en de Randstad te verbeteren. Zij vinden dat de noordelijke provincies gezamenlijk moeten optrekken in de lobby voor de Lelylijn. Groningen, Friesland en Drenthe zouden bovendien moeten zorgen voor cofinanciering.