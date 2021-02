“Kans op spekgladde wegen, komend weekend voorjaarsachtig”

nieuws

Foto: Martin Nuver - 112groningen.nl

Weggebruikers moeten maandag rekening houden met gladheid op grote schaal. Komend weekend gaat voorjaarsachtig verlopen. Dat is de voorspelling van OOG-weerman Johan Kamphuis.

“Maandag valt de dooi in maar dit gaat niet onopgemerkt voorbij”, vertelt Kamphuis. “In de vroege ochtend trekt een gebied met neerslag onze omgeving binnen. De temperatuur ligt op dat moment rond het vriespunt. De regen die dan valt komt terecht op een bevroren ondergrond. Dit geeft ijzel als gevolg. Al vroeg in de ochtend kunnen we daarmee te maken krijgen en kunnen wegen spekglad worden. Vooral lokale, klinker en gladde asfalt wegen zijn hier bijzonder gevoelig voor.”

Lang kans op gladheid

“Tot ver in de middag blijft het zo nu en dan regenen waarbij er ook eerst nog kans is op wat natte sneeuw. Doordat het kwik niet verder oploopt dan 1 graad boven nul blijft de kans op gladheid gedurende een groot deel van de dag bestaan. Ook in de nacht naar dinsdag is er nog altijd kans op lokale gladheid omdat het kwik maar moeizaam stijgt. Pas tegen de ochtend weet de zachte lucht ons echt te bereiken en dan zal de gladheid ook verdwijnen.”

Lente

“Dinsdag tot en met donderdag is het grijs en valt er soms wat regen. Met maximumtemperaturen van 8 tot 10 graden wordt het een stuk zachter. Komend weekend liggen de temperaturen tussen de 13 en 15 graden. Dan is het gelijk ronduit lenteachtig omdat ook de zon zich dan zal laten zien.”

Deel dit artikel: