‘Kabinet laat eindexamens doorgaan, maar extra onvoldoende mag’

Verschillende bronnen in Den Haag hebben donderdagmiddag laten weten dat het centraal eindexamen van dit jaar doorgaat. Volgens De Telegraaf wordt deze beslissing dit jaar gecompenseerd met een versoepeling van de slagingsregels, want scholieren mogen ook met een onvoldoende te veel de vlag uithangen.

Het Ministerie van Onderwijs zal de besluiten hoogstwaarschijnlijk vrijdag naar buiten brengen. Minister Slob zou verder extra geld gaan vrijmaken voor leerlingen met achterstanden.

Scholieren krijgen al meer tijd om de examens af te nemen, want ook in het ‘tweede tijdvak’ mogen nu examens worden afgenomen. Deze periode is normaal alleen bedoeld voor herexamens. Daardoor hebben leerlingen langer de tijd om te leren voor de examens. Ook krijgen leerlingen extra herexamens.