JOVD roept gemeente op om experiment te organiseren voor veilig terrasbezoek

Foto Hielke Boersma

De JOVD Groningen roept de Veiligheidsregio Groningen, de gemeente Groningen en de Groningse afdeling van Koninklijke Horeca Nederland op om een proef met veilig terrasbezoek in Groningen mogelijk te maken.

De jongerenafdeling van de VVD wil hiermee tegemoet komen aan de wens van veel horecaondernemers om de terrassen weer open te stellen. “Natuurlijk willen wij dat de besmettingscijfers laag blijven”, vertelt voorzitter Tom Boer. “Maar we kunnen niet als samenleving blijven stilstaan. Daarom willen wij laten onderzoeken wat er mogelijk is.” Het advies van het Outbreak Management Team, het OMT, is om de horeca voorlopig gesloten te houden vanwege de naderende derde golf. De JOVD zegt echter dat door gebruik te maken van een nieuwe technologie het mogelijk moet zijn om op een veilige manier terrasbezoek mogelijk te maken. “We zouden bijvoorbeeld gebruik kunnen maken van sneltesten of de nieuwe blaastesten, zoals al in Amsterdam gebeurt.”

De afgelopen week waren de temperaturen voorjaarsachtig te noemen waardoor veel mensen een plekje zochten in het Noorderplantsoen. De JOVD denkt dat door de terrassen open te stellen de drukte in bijvoorbeeld het Noorderplantsoen afneemt. Daarnaast zou het openstellen een enorme positieve impact hebben op de inwoners. “Als het mogelijk blijkt dat de terrassen weer open kunnen, zou dat voor iedereen een echte win-win situatie zijn: de ondernemers hebben weer inkomsten, er is werkgelegenheid voor studenten en Stadjers hebben weer een leuke vorm van ontspanning er bij”, zegt bestuurslid Steven Braham. De JOVD hoopt dat Groningen een voorbeeld kan zijn voor de rest van Nederland.